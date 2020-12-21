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Пандемия COVID-19
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Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" эффективен против новых мутаций коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в ряде стран Европы. Об этом заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов", - сказал он на церемонии подписания меморандума о намерениях между Центром им. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

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РоссияПандемия COVID-19
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