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Пандемия COVID-19

Власти Белоруссии признали вакцину "Спутник V" безопасной и эффективной

В Минздраве республики сообщили, что серьезных или непредвиденных побочных эффектов у препарата не выявили

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение о сертификации российской вакцины "Спутник V" и признали ее безопасной и эффективной. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - сказал министр.

"По результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина Спутник V может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь", - добавил Пиневич.

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