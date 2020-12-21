Власти Белоруссии признали вакцину "Спутник V" безопасной и эффективной

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение о сертификации российской вакцины "Спутник V" и признали ее безопасной и эффективной. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было", - сказал министр.

"По результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина Спутник V может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь", - добавил Пиневич.