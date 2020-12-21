Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о блокировке за цензуру в интернете

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Парламентарии приняли его в первом чтении 9 декабря.