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Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

Детали о состоянии здоровья вице-президента не сообщаются

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Турции Фуат Октай в понедельник почувствовал себя плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности, трансляцию которого вел телеканал TGRT.

Саммит проходил в президентском дворце в Анкаре. Октай выступал на сцене с речью, в какой-то момент он перестал говорить. К нему сразу же подошли представители охраны и сказали о необходимости вызвать скорую помощь. После этого трансляция была прервана.

Детали о состоянии здоровья вице-президента не сообщаются.

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