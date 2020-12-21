Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Турции Фуат Октай в понедельник почувствовал себя плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности, трансляцию которого вел телеканал TGRT.

Саммит проходил в президентском дворце в Анкаре. Октай выступал на сцене с речью, в какой-то момент он перестал говорить. К нему сразу же подошли представители охраны и сказали о необходимости вызвать скорую помощь. После этого трансляция была прервана.

Детали о состоянии здоровья вице-президента не сообщаются.