Путин надеется на благоприятные условия для вакцинации от COVID-19 в мире в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию от коронавируса в мире чрезвычайно важной задачей, выразив надежду, что в 2021 году для этого будут благоприятные условия.

В ходе видеоконференции в понедельник, посвященной подписанию меморандума между Центром им. Гамалеи и компанией AstraZeneca по комбинации вакцин от коронавируса, президент РФ высоко оценил "наступательную позицию" исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио по достижению важной для всего человечества цели защиты от пандемии.

"Я хочу пожелать вам успеха не только на российском рынке, но и на глобальных рынках, и выразить надежду, что новый год и для вашей фирмы, и для решения тех задач, о которых мы сейчас говорим, будет благоприятным", - обратился Путин к руководителю AstraZeneca. По словам президента, речь идет о "чрезвычайно важной задаче", для решения которой эта фирма объединяет усилия со своими коллегами, в данном случае, российскими.

"Мы смотрим, что происходит и за океаном, смотрим, что происходит в некоторых европейских странах, которые вынуждены сейчас переходить к жесткому локдауну, что будет отражаться, безусловно, и на экономике, на социальной сфере", - отметил российский лидер, говоря о масштабах пандемии.