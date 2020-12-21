Власти Бурятии запретили проводить новогодние корпоративы в кафе и ресторанах

УЛАН-УДЭ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии запретили проводить корпоративы в кафе и ресторанах республики из-за пандемии коронавируса, а в Улан-Удэ мэрия ограничила часы работы заведений общепита до 23:00 по местному времени. Об этом сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

"Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, корпоративов, свадеб", - сообщили в оперштабе.

Кафе и рестораны в Улан-Удэ в оставшиеся до Нового года 11 дней должны работать до 23:00 по местному времени. "Такой режим работы продлится до 10 января 2021 года", - сообщили в мэрии.

При этом сохраняется правило рассадки: за одним столом могут сидеть не более четырех человек, а для кафе, расположенных в торговых центрах, правила рассадки посетителей - не более двух человек.

В Бурятии с марта 2020 года сохраняется масочный режим. Также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

По данным на 21 декабря, в республике зарегистрировано 23 961 случаев заражения коронавирусом, из них 13 005 (54%) - за последние сутки. Ранее прошли лечение и выздоровели 20 661 человек, умерли от COVID с тяжелой сопутствующей патологией 542 человека. В настоящее время госпитализированы 1 733 пациента, занятость коечного фонда составляет 68%.