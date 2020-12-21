Суд Испании отказался выдать России экс-замглавы правительства Ставрополья

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги. Об этом говорится в двух решениях суда, предоставленных ТАСС пресс-службой юридической инстанции.

В конце октября суд постановил, что "нет места экстрадиции в Россию ее гражданина Андрея Юрьевича Мурги". Прокуратура обжаловала это решение, однако судебная коллегия отклонила данное обжалование. Мурга, который был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве, был задержан в Аликанте по запросу России в этом году, после чего судья решил оставить его на свободе под подписку о невыезде.

В июне прошлого года следственное управление СК РФ по краю сообщало, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Дело в отношении Мурги было возбуждено в январе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, при создании сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП "Корпорация развития Ставропольского края". Мурга, обнаружив, что созданный портал не соответствует техническому заданию, потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Факт расходования бюджетных средств при создании сайта выявлен сотрудниками правоохранительных органов в конце 2017 года. Уголовные дела также были возбуждены в отношении бывшего директора региональной корпорации развития Заура Абдурахимова и бывшего первого заместителя министра экономического развития края Елены Кильпы. Дело в отношении Абдурахимова было прекращено в марте 2019 года в связи с возмещением материального и морального вреда.