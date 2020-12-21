Вакцинация от коронавируса с помощью "Спутник V" в Белоруссии начнется в январе

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью российской вакцины "Спутник V" в Белоруссии начнется в январе. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе", - сказал Пиневич, слова которого приводит БелТА.

По его словам, после всестороннего изучения досье, поданного российской стороной в регуляторные органы, принято решение о регистрации российской вакцины и разрешении ее к применению, а также обороту на территории республики.

"Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки", - сказал министр.

Он отметил, что на первом этапе вакцину получат медработники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим числом людей. Вакцинация для них будет бесплатной.

Ранее в понедельник Минздрав Белоруссии сообщил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение, после чего вакцина "Спутник V" может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По данным Минздрава, в республике исследование вакцины "Спутник V" проводится на четырех клинических базах. В него были включены 100 участников. Вторую вакцинацию прошли 98 человек, так как у двух пациентов при обязательном тестировании на выявления РНК SARS-CoV-2 перед введением второй дозы была выявлена коронавирусная инфекция. В ведомстве добавили, что в целом у вакцинированных людей вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Наблюдение за участниками исследования продолжится в течение 180 дней (6 месяцев) после чего будет подготовлен финальный отчет.