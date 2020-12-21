Жильцы дома на Покровском бульваре, где жила Антонова, просят установить памятную доску

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Жильцы дома на Покровском бульваре в Москве, где президент Пушкинского музея Ирина Антонова жила почти 50 лет, просят установить на здании мемориальную доску. Об этом рассказала журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.

"Мне поступило письмо <...> от жильцов дома на Покровке, [на Покровском бульваре], где она жила в лучшие годы своей жизни, еще до момента переезда на Ленинский, и в своих воспоминаниях писала, как важна для нее эта география, это место. Жильцы просят, чтобы на их доме была установлена доска. Мы созвонились уже, городу я сообщила. Я надеюсь, что <...> этот неформальный жест тоже будет осуществлен", - сказала Лошак.

Антонова прожила в доме на Покровском бульваре почти 50 лет, с 1933 до 1981 год.

Ранее в музее сообщили, что кабинет, где работала Ирина Александровна, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея - от Цветаева до Антоновой. Кроме того, в музее предлагают присвоить имя Антоновой одному из зданий музейного комплекса на Волхонке - Галерее искусства старых мастеров. Также планируется установка мемориальной доски на здании музея. В следующем году пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Ирины Александровны.

Антонова умерла 30 ноября на 99-м году жизни. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.