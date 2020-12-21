В ГД пояснили, что поправка о блокировке соцсетями незаконного контента не запрещает мат

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поправка, обязывающая социальные сети с 1 февраля выявлять и блокировать противоправный контент, не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях. Об этом в понедельник заявил один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Согласно поправке, имеющейся в распоряжении ТАСС, владелец социальной сети обязан не допускать ее использование в целях распространения "материалов, содержащих нецензурную брань".

В ходе рассмотрения документа в рамках комитета один из депутатов поинтересовался, означает ли такая формулировка запрет нецензурной лексики в соцсетях. "Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять", - отреагировал Боярский.

По его словам, разработчики поправки понимают невозможность блокировки всей ненормативной лексики из постов и комментариев в соцсетях. "Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования", - подчеркнул парламентарий.

Еще один автор инициативы, глава комитета Александр Хинштейн в свою очередь напомнил о противоправности употребления ненормативной лексики. "Поэтому если кто-то посчитает, что то или иное исполнение, выступление, текст с использованием ненормативной лексики кого-то оскорбляет, безотносительно нашей сегодняшней обсуждаемой инициативы, это уже будет являться основанием для проверки", - пояснил депутат.

Комитет на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.