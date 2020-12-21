Мурашко призвал не испытывать систему здравоохранения на прочность в новогодние праздники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал граждан не испытывать систему здравоохранения страны на прочность во время новогодних праздников. В частности, не забывать не только о профилактике коронавирусной инфекции, но и защитить себя от травматизма.

"Мы все-таки находимся в условиях пандемии, поэтому помнить о профилактике <...> просто крайне необходимо. Плюс, мне хотелось бы просто попросить наших сограждан помнить о своем здоровье в эти дни, защитить себя от травматизма, детей своих защитить. Сегодня система здравоохранения работает с колоссальной нагрузкой, и медицинские работники в новогодние дни также будут на посту. Но я прошу - просто не рискуйте собственным здоровьем, не пытайтесь испробовать систему на прочность. Лучше быть здоровым", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".