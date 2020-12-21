Врачи в Ногинске спасли пациента с коронавирусом, перенесшего семь остановок сердца

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи Ногинской центральной районной больницы спасли пациента с эмфиземой легких, заразившегося новой коронавирусной инфекцией и перенесшего семь остановок сердца. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В Ногинскую центральную районную больницу поступил 67-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Его состояние стремительно ухудшалось, поэтому врачи приняли экстренное решение перевести пациента в реанимацию", - говорится в сообщении.

Как пояснил анестезиолог-реаниматолог инфекционного стационара Ногинской больницы Роман Утешев, слова которого цитирует пресс-служба, пациент поступил в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью второй степени и поражением легких около 75%. Его состояние требовало подключения к ИВЛ. Ситуация осложнялась тяжелым сопутствующим заболеванием - буллезной болезнью легких. Как пояснили в министерстве, иначе заболевание называется эмфизема - оно проявляется появлением в легких участков патологически растянутой легочной ткани, наполненных воздухом. Эти пузырьки воздуха называются буллами.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, первая остановка сердца произошла, когда пациент был уже на ИВЛ, его реанимировали и провели экстренную операцию, во время которой сердце останавливалось еще шесть раз.

В общей сложности мужчина провел в больнице четыре месяца, включая месяц на ИВЛ. "На данный момент мужчина уже выписан домой и продолжает восстановление", - сообщили в пресс-службе.