Век учись: что такое концепция lifelong learning и как она способствует успеху

Непрерывное образование. Когда-то почти утопическая идея, сейчас эта концепция - новая норма. Чтобы поспевать за прогрессом и быть востребованным, нужно постоянно обновлять свои знания. Возможности для образования с каждым днем все шире. Для вчерашних бакалавров - магистерские программы, в том числе и бесплатные, от таких IT-компаний, как Microsoft, для состоявшихся профессионалов - множество онлайн-курсов. Еще немного, и привычка учиться окажется для большинства повседневной. О том, как lifelong learning становится неотъемлемой частью жизни многих людей, - в материале ТАСС и Microsoft.

Привычка учиться

Когда в 70-е годы идея учиться на протяжении всей жизни превратилась в концепцию, ее реалистичность вызвала в мировом сообществе немало сомнений. Резонансной стала инициатива ЮНЕСКО 1972 года, получившая название доклада Эдгара Фора, бывшего премьер-министра и министра образования Франции. Доклад "Учиться жить" был создан Международной комиссией по развитию образования. Над документом работали семь человек, в том числе и советский ученый Артур Петровский. Непрерывное образование провозглашалось важнейшей концепцией развития и личности, и общества. Авторы доклада предлагали принять идею за основополагающую во всех странах мира. Критики называли это утопией.

Жак Делор, возглавлявший Международную комиссию ЮНЕСКО по образованию для XXI века, в 1996 году добавил к идее Эдгара Фора еще три: учиться приобретать знания, учиться работать и учиться сосуществовать. Идеи из доклада Делора вошли в следующий ключевой Всемирный доклад ЮНЕСКО 2005 года "К обществам знания". Было упомянуто в документе и предложение Делора выдавать кредит времени на учебу - для того, чтобы "обеспечить всем доступ к образованию на протяжении всей жизни".

Доклад ЮНЕСКО 2005 года посвящен концепции перехода человечества к иной форме общества, в котором доминантно знание. В новой модели социального развития обучение должно стать ключевой ценностью, доступность знания - одним из непременных условий. Неотъемлемой частью этого мира будущего становится lifelong learning.

Меж тем на практике концепция непрерывного образования начала активно применяться еще на рубеже веков. Так, в 2003 году компания Microsoft запустила глобальную социальную программу Unlimited Potential. Предоставляя всем желающим возможность получить в обучающих центрах новые цифровые навыки, компания поставила себе цель: повысить уровень компьютерной грамотности по всему миру.

Сейчас концепция lifelong learning востребована как никогда. В условиях ускоренной трансформации технологических и бизнес-процессов на фоне пандемии знание основ информационных технологий, умение ими пользоваться и умение учиться с их помощью становится крайне необходимым.

При этом постепенно меняется отношение людей к учебе. Она перестает быть повинностью, которую нужно отбыть. Парадигма "школа – техникум/ВУЗ – работа" уходит в прошлое. По данным исследования ВШЭ, с 2015 по 2019 годы число россиян, занимающихся самообразованием, выросло с 21 до 37%. Резкий, почти трехкратный рост, отмечен среди респондентов исследования в возрасте 55–64 лет: в 2015 году тех, кто захотел учиться чему-то новому, было 12%, в 2019 году - 29%.

Сейчас школьники и студенты знают, что будут учиться и после того, как выйдут на работу. А потому все чаще совмещают учебу и трудовую деятельность. И обретая знания на практике, молодые люди становятся более востребованными на рынке труда к моменту получения диплома.

По предварительным данным Microsoft, в 2025 году в мире появятся 149 млн рабочих мест в сфере высоких технологий, к 2030 году, как ожидается, 800 млн работникам потребуются новые компетенции.

В этом году Microsoft выступил с глобальной инициативой по развитию цифровых навыков у 25 млн человек до конца года. Среди главных составляющих этого проекта - бесплатные курсы по десяти самым востребованным специальностям.

Большим испытанием этот год стал для образовательных систем всех стран мира. Переход из-за пандемии на дистанционное обучение, по сути, без подготовительного периода выявил слабые места как в цифровых компетенциях учителей и учеников, так и в технологическом оснащении учебных заведений. В России весной более 16 млн школьников стали учиться из дома. Перестраивать образовательный процесс пришлось во всем: учителя спешно осваивали программы для дистанционного обучения, перерабатывали методику преподавания и материалы для уроков, искали адекватную форму онлайн-занятий взамен живых уроков.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования российская школа должна готовить выпускника, мотивированного "на образование и самообразование в течение всей своей жизни". А чтобы привить такую мотивацию ученику, определенными навыками должен обладать учитель. Из ментора современный преподаватель превращается в партнера, начинает учиться вместе с классом, и на уроках возникают дискуссии, вовлеченность детей многократно возрастает. В условиях ускоренной цифровизации образовательного процесса очень важными для преподавателя новой формации становятся так называемые гибкие навыки: умение соединять людей в группу, дружелюбие и доступность, адаптивность, желание познавать.

В отчете Всемирного экономического форума – 2020 говорится, что через четыре года на рынке труда будут очень высоко котироваться такие компетенции, как критическое мышление и анализ, стрессоустойчивость, гибкость. Это те навыки, которые раньше не могли конкурировать с академическими знаниями.

Спрос на обучение подобным компетенциям в последние годы неуклонно растет. Один из образовательных ресурсов Microsoft - "Центр преподавателей" - предлагает среди бесплатных онлайн-курсов ряд программ по развитию, к примеру, коммуникативных навыков, самоорганизации, сотрудничества.