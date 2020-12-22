Век учись: что такое концепция lifelong learning и как она способствует успеху

Непрерывное образование. Когда-то почти утопическая идея, сейчас эта концепция - новая норма. Чтобы поспевать за прогрессом и быть востребованным, нужно постоянно обновлять свои знания. Возможности для образования с каждым днем все шире. Для вчерашних бакалавров - магистерские программы, в том числе и бесплатные, от таких IT-компаний, как Microsoft, для состоявшихся профессионалов - множество онлайн-курсов. Еще немного, и привычка учиться окажется для большинства повседневной. О том, как lifelong learning становится неотъемлемой частью жизни многих людей, - в материале ТАСС и Microsoft.
Привычка учиться
Когда в 70-е годы идея учиться на протяжении всей жизни превратилась в концепцию, ее реалистичность вызвала в мировом сообществе немало сомнений. Резонансной стала инициатива ЮНЕСКО 1972 года, получившая название доклада Эдгара Фора, бывшего премьер-министра и министра образования Франции. Доклад "Учиться жить" был создан Международной комиссией по развитию образования. Над документом работали семь человек, в том числе и советский ученый Артур Петровский. Непрерывное образование провозглашалось важнейшей концепцией развития и личности, и общества. Авторы доклада предлагали принять идею за основополагающую во всех странах мира. Критики называли это утопией.
Жак Делор, возглавлявший Международную комиссию ЮНЕСКО по образованию для XXI века, в 1996 году добавил к идее Эдгара Фора еще три: учиться приобретать знания, учиться работать и учиться сосуществовать. Идеи из доклада Делора вошли в следующий ключевой Всемирный доклад ЮНЕСКО 2005 года "К обществам знания". Было упомянуто в документе и предложение Делора выдавать кредит времени на учебу - для того, чтобы "обеспечить всем доступ к образованию на протяжении всей жизни".
Доклад ЮНЕСКО 2005 года посвящен концепции перехода человечества к иной форме общества, в котором доминантно знание. В новой модели социального развития обучение должно стать ключевой ценностью, доступность знания - одним из непременных условий. Неотъемлемой частью этого мира будущего становится lifelong learning.
Меж тем на практике концепция непрерывного образования начала активно применяться еще на рубеже веков. Так, в 2003 году компания Microsoft запустила глобальную социальную программу Unlimited Potential. Предоставляя всем желающим возможность получить в обучающих центрах новые цифровые навыки, компания поставила себе цель: повысить уровень компьютерной грамотности по всему миру.
Сейчас концепция lifelong learning востребована как никогда. В условиях ускоренной трансформации технологических и бизнес-процессов на фоне пандемии знание основ информационных технологий, умение ими пользоваться и умение учиться с их помощью становится крайне необходимым.
При этом постепенно меняется отношение людей к учебе. Она перестает быть повинностью, которую нужно отбыть. Парадигма "школа – техникум/ВУЗ – работа" уходит в прошлое. По данным исследования ВШЭ, с 2015 по 2019 годы число россиян, занимающихся самообразованием, выросло с 21 до 37%. Резкий, почти трехкратный рост, отмечен среди респондентов исследования в возрасте 55–64 лет: в 2015 году тех, кто захотел учиться чему-то новому, было 12%, в 2019 году - 29%.
Сейчас школьники и студенты знают, что будут учиться и после того, как выйдут на работу. А потому все чаще совмещают учебу и трудовую деятельность. И обретая знания на практике, молодые люди становятся более востребованными на рынке труда к моменту получения диплома.
По предварительным данным Microsoft, в 2025 году в мире появятся 149 млн рабочих мест в сфере высоких технологий, к 2030 году, как ожидается, 800 млн работникам потребуются новые компетенции.
В этом году Microsoft выступил с глобальной инициативой по развитию цифровых навыков у 25 млн человек до конца года. Среди главных составляющих этого проекта - бесплатные курсы по десяти самым востребованным специальностям.
Большим испытанием этот год стал для образовательных систем всех стран мира. Переход из-за пандемии на дистанционное обучение, по сути, без подготовительного периода выявил слабые места как в цифровых компетенциях учителей и учеников, так и в технологическом оснащении учебных заведений. В России весной более 16 млн школьников стали учиться из дома. Перестраивать образовательный процесс пришлось во всем: учителя спешно осваивали программы для дистанционного обучения, перерабатывали методику преподавания и материалы для уроков, искали адекватную форму онлайн-занятий взамен живых уроков.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования российская школа должна готовить выпускника, мотивированного "на образование и самообразование в течение всей своей жизни". А чтобы привить такую мотивацию ученику, определенными навыками должен обладать учитель. Из ментора современный преподаватель превращается в партнера, начинает учиться вместе с классом, и на уроках возникают дискуссии, вовлеченность детей многократно возрастает. В условиях ускоренной цифровизации образовательного процесса очень важными для преподавателя новой формации становятся так называемые гибкие навыки: умение соединять людей в группу, дружелюбие и доступность, адаптивность, желание познавать.
В отчете Всемирного экономического форума – 2020 говорится, что через четыре года на рынке труда будут очень высоко котироваться такие компетенции, как критическое мышление и анализ, стрессоустойчивость, гибкость. Это те навыки, которые раньше не могли конкурировать с академическими знаниями.
Спрос на обучение подобным компетенциям в последние годы неуклонно растет. Один из образовательных ресурсов Microsoft - "Центр преподавателей" - предлагает среди бесплатных онлайн-курсов ряд программ по развитию, к примеру, коммуникативных навыков, самоорганизации, сотрудничества.
Набор инструментов
Знания - стратегический ресурс. Вложения крупнейших корпораций мира в образовательную сферу - норма последних десятилетий. У Microsoft есть обучающие курсы и программы на многих платформах, таких как Microsoft Teams, GitHub Learning Lab, Microsoft Learn, Microsoft 365, Minecraft Coding Academy, Microsoft Azure.
Платформа Microsoft Teams на базе Microsoft 365 появилась в 2016 году. Спустя два года компания запустила ее бесплатную версию. Сейчас Microsoft Teams ежедневно пользуются 75 млн человек. Там можно и работать, и учиться. Множество частных компаний и государственных организаций используют Microsoft Teams для коммуникации сотрудников, совместной работы с документами, проведения собраний. Среди опций платформы - видеоконференции, вебинары, презентации, к участию в которых возможно привлечь до 10 тыс. человек. Есть и функция демонстрации экрана коллегам, которая стала особенно востребованной после массового перехода многих работодателей на удаленку.
Microsoft Teams удобен и для дистанционного обучения. Он позволяет провести прямой эфир урока и записать его, организовать виртуальную классную комнату и вызвать ученика к доске, заглянуть в любой сторонний веб-ресурс и пригласить в гости пользователя с внешним адресом. При помощи Microsoft Teams можно обучаться и в виртуальных кружках по шахматам, рисованию, чтению, организовать групповую работу над проектами, а можно сходить и на экскурсию в Minecraft.
За первые четыре месяца пандемии спрос на обучающие курсы по инструментам Microsoft Teams вырос на 500%.
GitHub Learning Lab - это приложение, которое дает практическую помощь в программировании, руководство и для начинающих программистов, и для опытных разработчиков. В отличие от обычных онлайн-уроков, которые можно только прослушать, здесь предлагается и практическая часть: задания можно выполнять, не покидая платформу GitHub. У GitHub Learning Lab более 15 млн пользователей. И число их существенно выросло в этом году: в мае - на 900% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Полностью бесплатна платформа для обучения Microsoft Learn. Для 4,2 млн зарегистрированных пользователей здесь есть интерактивные курсы по разным продуктам Microsoft. Многие программы "под ключ" очень популярны среди российских вузов, которые используют их как для смешанного обучения, так и для проведения практических занятий. И спрос на обучающие программы по всему миру тоже вырос во время пандемии. За один май он составил 475% по сравнению с маем прошлого года.
Весной в России состоялась вторая ежегодная акция "Цифровой диктант". В самом масштабном в стране мероприятии по проверке знаний в сфере информационных технологий, которое прошло при поддержке Microsoft, приняли участие более 330 тыс. человек. В среднем уровень цифровой грамотности составил 7,25 балла из 10. Можно не сомневаться, что за лето и осень этого пандемического года россияне улучшили эти показатели.
Магистр цифровых наук
В России Microsoft принял участие в создании технологических магистерских программ для вузов страны. В 2019 году студенты в Москве, Тюмени, Якутске, Томске начали обучаться по дисциплинам "Искусственный интеллект", "Машинное обучение", "Большие данные", "Интернет вещей".
В МАИ при поддержке Microsoft действует образовательная программа "Виртуальная/дополненная реальность и искусственный интеллект". Здесь готовят специалистов по анализу трехмерных данных как с точки зрения XR-разработчика (специалиста по виртуальной и дополненной реальности), так и с точки зрения эксперта по аналитическим данным Data Science. Среди преподавателей - представители Microsoft.
В МГИМО первой магистерской программой, созданной при поддержке Microsoft, стал курс "Искусственный интеллект". Упор в нем делается на использование высоких технологий в бизнесе. Студенты изучают алгоритмы трансформации предприятий в цифровой экономике.
В СКФУ открыт новый магистерский курс "Программное обеспечение робототехнических комплексов". Одна из платформ, на которой проходит обучение, - это Microsoft Azure.
У тех, кто обучается по магистерским программам Microsoft, есть возможность участвовать в хакатонах - форумах разработчиков, в которых проекты создаются в режиме реального времени.
Этим летом первое место в студенческом онлайн-хакатоне AI for Good, организованном Microsoft, заняла команда Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Этот вуз три года сотрудничает с Microsoft, в том числе и в разработке магистерских программ. Победители представили медицинский чат-бот, который с помощью голосового чата может зарегистрировать симптомы, рассказать пациенту о назначениях врача и тем самым разгрузить медиков.
Цифровая трансформация
К 2025 году время, необходимое для выполнения текущих задач людьми и машинами, будет равным. По данным отчета Всемирного экономического форума – 2020 о будущем рабочих мест автоматизация технологических и бизнес-процессов создаст 97 млн профессиональных ролей, которые будут лучше адаптированы к новым условиям совместного труда человека и технологий.
2020-й стал годом перемен. В сети разошлась цитата Сатьи Наделлы, главы Microsoft: "За два месяца мы увидели результаты цифровой трансформации, для достижения которых ранее требовалось два года". Мир стремительно перешел на удаленный режим, и люди к этому адаптировались. Теперь мы часто работаем, отдыхаем, развлекаемся и учимся не выходя из дома. К примеру, можно дистанционно закончить один из курсов Microsoft и так же - онлайн - пройти сертификацию Microsoft Exams.
Говорят, люди, добившиеся успеха, тратят время на учебу больше остальных. В 2014 году Сатья Наделла, заступая на пост главы Microsoft, разослал всем сотрудникам компании письмо. В нем он признался в своей жажде знаний: "Я покупаю больше книг, чем могу прочесть. Я записываюсь на большее количество онлайн-курсов, чем в состоянии пройти. Я искренне верю: если вы перестаете учиться, то перестаете делать что-то полезное и великое".