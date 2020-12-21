Посол РФ в Эстонии заявил о десятках обращений от жителей по поводу вакцины "Спутник V"

ТАЛЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии получили десятки обращений от местных жителей с просьбой провести им вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом заявил в понедельник посол России в этой республике Александр Петров.

"Нас спрашивают, как можно было бы провести вакцинацию российским препаратом, - сказал он на пресс-конференции. - Сколько конкретно было обращений? Могу сказать точно, что речь идет о десятках. Даже были обращения от предприятий, количество работников которых насчитывает ни одну сотню".

Посол подчеркнул, что в данный момент власти Эстонии предпочитают ориентироваться на европейские препараты.

"Если Еврокомиссия одобрит российскую вакцину, то можно будет рассматривать возможность ее использования и в Эстонии", - отметил Петров.

17 декабря Александр Петров написал в письме на имя гендиректора Департамента здоровья республики Юллара Ланно, что жители республики интересуются возможностью использовать российскую вакцину от коронавируса. Посол добавил, что, если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций. Премьер-министр страны Юри Ратас ранее заявлял, что Эстония не намерена покупать вакцину "Спутник V".