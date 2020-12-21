Эксперты: талая мерзлота могла вызвать осадку фундамента хранилища топлива в Норильске

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свайный фундамент аварийного хранилища топлива ТЭЦ-3 в Норильске с высокой вероятностью осел из-за подземных вод, которые разрушили сплошной слой вечной мерзлоты. Об этом говорится в отчете по итогам Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"В ходе исследования были получены доказательства наличия глубокого межмерзлотного талика (слой талой воды - прим. ТАСС) либо полного отсутствия многолетнемерзлых пород в районе цистерны №5. Кроме того, были выявлены изменения физического свойства грунтов и потеря их устойчивости. Предполагается, что источником подземных вод является озеро, расположенное в 200 метрах севернее бака № 5. Существует высокая вероятность того, что подземный дренаж стал причиной растепления мерзлых пород в основании бака № 5, что привело к осадкам свайного фундамента", - говорится в отчете.

Там также уточняется, что в одной из скважин, пробуренных учеными для исследования грунта, на интервале от 2 до 3,1 м был вскрыт водоносный горизонт. При этом установлено, что в районе цистерны №5 в основании материнских пород под искусственной отсыпкой прослеживается ложбина стока, по которой сформировался межмерзлотный водоносный талик.

"Данные термометрических наблюдений также свидетельствуют о наличии глубокого межмерзлотного талика и движении в нем вод. Выявлено, что в южной части аварийного хранилища, по границе нижней кромки искусственной отсыпки, проявляются выходы грунтовых вод на дневную поверхность. Отсюда следует, что период формирования межмерзлотного талика начался практически сразу после введения объекта в эксплуатацию, при этом талик продолжает формироваться в настоящее время", - считают исследователи.

Работа мерзлотоведов

Исследователи из Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН в августе провели работы на площадке ТЭЦ-3 в районе резервуаров №2-4 и на участках за территорией топливохранилища с западной стороны, в долине временного сезонного водотока до его впадения в реку Далдыкан. На площади исследований геофизическими методами были определены положения границ мерзлых и немерзлых пород.

"Сотрудниками Института мерзлотоведения проведено общее обследование территории и осуществлены инструментальные измерения температуры грунтов во всех имеющихся и вновь пробуренных скважинах с целью определения состояния многолетнемерзлых грунтов, направленности и причин изменения мерзлотных условий, уточнения мест расположения таликов и их границ по площади и глубине", - уточняется в докладе.

При этом изучались проявления процессов на поверхности земли, состав верхнего слоя грунтов, глубина сезонного оттаивания. Проведены наблюдения за температурным режимом грунтов в имеющихся в наличии скважинах, а также в трех скважинах, пробуренных в ходе исследования. Наиболее низкие температуры (около минус 4 градусов) зафиксированы возле резервуара номер 3. Возле резервуара номер 5 наблюдаются самые высокие температуры (минус 1,5 градуса).

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.