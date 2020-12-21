Эксперт считает, что резких скачков заболеваемости COVID-19 в России не ожидается

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Резкие скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время не прогнозируются, но число выявляемых случаев заражения будет колебаться как вверх, так и вниз. Об этом заявила журналистам в понедельник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в России выявили 29 350 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с начала пандемии.

"Полагаю, что каких-либо резких скачков заболеваемости в ближайшее время не будет, а число новых случаев <...> будет еще колебаться как в сторону повышения, так и в сторону понижения в отдельные дни на протяжении некоторого времени", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России находится "на стабильном уровне" уже на протяжении полумесяца. При этом, по ее словам, рост числа выявляемых случаев в отдельные дни связан с особенностями сдачи тестов.

Эксперт подчеркнула, что в целом ситуация во многом будет зависеть от соблюдения мер предосторожности. "Предновогодние вечеринки и новогодние праздники, отмечаемые большими компаниями, могут оказать отрицательное влияние на эпидемическую ситуацию. Лучше провести Новый год и Рождество в кругу семьи", - заключила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 76,8 млн человек, около 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 877 727 случаев заражения, выздоровели 2 295 362 человека, умер 51 351. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.