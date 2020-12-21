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Пандемия COVID-19

В оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили новых мер из-за мутации коронавируса

Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщал, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее прежнего

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия при необходимости примет дополнительные меры в связи с мутацией коронавируса в мире, заявили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры", - сообщили в штабе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что держат под контролем ситуацию, связанную с выявлением в Великобритании новой мутации коронавируса, однако не считают, что изменения вируса серьезно повлияют на клиническую картину вызываемой им болезни. При этом глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщал, что новый тип коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее прежнего.

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