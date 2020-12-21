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Шойгу: правительство может выделить допсредства на создание новых вакцин и лекарств

Речь идет о средствах на работу современного лабораторно-экспериментального комплекса в 48-м Центральном научно-исследовательском институте войск РХБ защиты

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на работу современного лабораторно-экспериментального комплекса в 48-м Центральном научно-исследовательском институте войск РХБ защиты, который будет задействован в создании перспективных вакцин и лекарств. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время итоговой коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку предложений о создании в 48-м ЦНИИ современного лабораторно-экспериментального комплекса. "Это позволит участвовать в международных расследованиях по направлениям деятельности института, а также создавать перспективные вакцины и лекарственные препараты", - отметил Шойгу.

По словам министра, сейчас "правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели".

Шойгу также напомнил, что в 2020 году 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты принял участие в разработке вакцины "Спутник V". На базе лечебных учреждений министерства обороны проводились ее испытания.

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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