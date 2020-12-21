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Пандемия COVID-19

Папа Римский пообещал, что никто в Ватикане не потеряет работу из-за пандемии

Франциск отметил, что руководство Ватикана делает все, чтобы сохранить доход всех жителей города-государства

ВАТИКАН, 21 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил, что пандемия не может быть причиной для потери рабочего места в Ватикане, передает агентство ANSA.

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"Вы, работающие в Ватикане, вносите важнейший вклад, и никто не может быть оставлен без работы. В этот тяжелый момент никто не будет брошен, никто не должен испытывать экономические сложности из-за этого кризиса. Нам необходимо работать больше всем вместе, чтобы преодолеть эту проблему. У меня нет волшебной палочки. Помогите мне [в решении проблемы], и я помогу вам, и все вместе мы пойдем, как одна семья", - сказал понтифик в понедельник в ходе аудиенции для работников папского города-государства в преддверии Рождества.

Франциск отметил, что руководство Ватикана делает все, чтобы сохранить доход всех жителей города-государства.

Ранее в понедельник понтифик выступил с поздравительным обращением к членам Римской курии.

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Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия COVID-19
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