Горнолыжный сезон откроется в Красной Поляне 24 декабря

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Красная Поляна начнется 24 декабря, в горах Сочи в последние дни прошли сильные снегопады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы курорта, распространенном.

"Гости курорта Красная Поляна традиционно первыми смогут начать катание в горах Сочи. Насладиться белоснежными склонами и завораживающими горными пейзажами можно будет уже с 24 декабря. Первыми для катания откроются трассы и сноупарк на высоте выше 2 000 метров над уровнем моря, расположенные в горной долине Цирк-2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в день открытия станет доступно также и обучение катанию на горнолыжных трассах.

"Долгожданное открытие горнолыжных склонов стало возможным благодаря обильному снегопаду, который накануне принес на горный хребет Аибга снежный циклон. Особенный климат горной долины Цирк-2 позволил курорту накапливать снег, начиная со дня первого снегопада, который пришел в Красную Поляну в октябре. По прогнозам метеорологов, снег в Красной Поляне будет идти до середины недели, что дает гарантию лыжникам и сноубордистам открыть горнолыжный сезон уже в ближайший четверг", - говорится в сообщении.

В предстоящем зимнем сезоне для любителей горных лыж и сноуборда будут доступны 30 км трасс, 9 зон для фрирайда, 14 современных подъемников и 3 сноупарка с различными фигурами. Для катающихся откроются пункты проката снаряжения, служба инструкторов, Академия райдеров для обучения катанию детей, рестораны и кафе. Приобрести ски-пассы можно в онлайн-магазине курорта.

Красная Поляна - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк.