Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на Юге России

ТАСС, 21 декабря. Мокрый снег на равнинной части и снег в горах, гололедица на дорогах ожидаются на этой неделе на Юге России, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В понедельник на юге России облачно, местами небольшие осадки, температуры воздуха в Ростовской и Волгоградской областях "минусовые", в Сочи и Крыму - положительные, порядка 7-8 градусов. Это соответствует климатической норме. Такое распределение на неделе сохранится, погода ожидается облачной и с осадками. В горах будет идти снег, на равнинной местности - Ростов, Калмыкия, Краснодар, Ставропольский край и Астраханская область - температуры будут близкими к нулю, ожидается мокрый снег, а на дорогах - гололедица", - сказал он.

В пятницу и субботу в восточных регионах ЮФО прогнозируют понижение температуры. А в воскресенье придет атмосферный фронт, который принесет обильные дожди и мокрый снег в Ростовскую область и на север Краснодарского края.

В Ростове-на-Дону вторник и среду будет идти снег, на дорогах региона сохранится гололедица, днем - 3-5 градусов мороза. Четверг ожидается солнечным, а с пятницы до воскресенья прогнозируют мокрый снег и дожди с повышением температуры воздуха до 3-5 градусов тепла. В Волгограде до четверга ожидается до 5-7 градусов мороза, в четверг похолодает до 10 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до 13-14 градусов. В субботу с приходом на Юг России атмосферного фронта потеплеет до нуля градусов, пойдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

В Краснодаре на неделе по ночам сохранятся легкие заморозки, но днем столбики термометров будут подниматься до 12-13 градусов тепла. В Сочи по-прежнему относительно тепло: до 7 градусов днем, 3-4 градуса по ночам. Во вторник и среду на курорте пройдут небольшие дожди, с четверга по пятницу - без осадков, температура повысится до 15-17 градусов тепла. В горах Сочи пройдут небольшие снегопады, высота снежного покрова увеличится на 10-12 см.

В Ялте на неделе будет облачно, до четверга до 3-5 градусов тепла. В пятницу с приходом атмосферного фронта пойдут дожди и потеплеет до 13-15 градусов. В Ставрополе всю неделю будут идти небольшие снегопады при температуре днем до 1-5 градусов мороза, и только в субботу потеплеет до 6 градусов. В Элисте температура воздуха будет держаться на отметках 4-6 градусов мороза, без существенных осадков. В ночь на пятницу мороз окрепнет до 12 градусов, в субботу прогнозируют до 2-3 градусов мороза.