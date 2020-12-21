Власти Рязанской области проверят систему доставки лекарств пациентам с коронавирусом

ТАСС, 21 декабря. Минздрав Рязанской области проверит цепочку доставки лекарств до каждого пациента с коронавирусом. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после сообщения от жителя Рязанской области, который пожаловался на необеспечение лекарствами от коронавируса при лечении на дому. 21 декабря в эфире телеканала "Россия-24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что властям региона необходимо ускорить доставку закупленных лекарств до пациентов.

"Закупленные препараты, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях, доставляются пациентам после подтверждения диагноза. Доставка осуществляется как участковой службой, так и волонтерами. В настоящее время Минздрав в соответствии с поручением губернатора проверяет всю цепочку доставки до конкретного пациента. Уверен, что механизм будет отлажен в самое ближайшее время", - сказал Андрей Прилуцкий.

Как сообщается на сайте правительства Рязанской области, 21 декабря губернатор Николай Любимов дал поручение заместителю председателя облправительства Роману Петряеву до 22 декабря представить информацию о наличии лекарственных средств в лечебных учреждениях Рязанской области, необходимых для амбулаторного лечения больных с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщил ТАСС Андрей Прилуцкий, по данным на 17 декабря лекарства для лечения коронавируса получили 1,9 тыс. из более чем 4 тыс. человек, продолжающих лечение от коронавируса амбулаторно. На закупку бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом было направлено более 41 млн рублей, в настоящее время не израсходовано около 600 тыс. рублей в результате экономии. В связи с сообщением о нехватке лекарств Росздравнадзор, прокуратура региона и следственное управление СК по области проводят проверки.