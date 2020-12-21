В РПЦ считают, что Монастырский остров в Петербурге должен быть в ведении церкви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Монастырский остров в Санкт-Петербурге, где расположена Александро-Невская лавра, Санкт-Петербургская православная Духовная академия и ряд других объектов, связанных с РПЦ, должен перейти в ведение церкви. Такое мнение высказал на пресс-конференции ТАСС в понедельник наместник Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге епископ Кронштадтский Назарий.

"Надо решать вообще в принципе о передаче всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия. И если говорить о комплексном решении этого вопроса, то <…> этот остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви - конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение", - сказал епископ.

По его словам, церковью уже поставлен вопрос перед властями Петербурга о передаче ей в пользование единого комплекса Благовещенской церкви, "о возвращении Тихвинской церкви на Некрополе (ныне называется) Мастеров искусств (когда-то был Тихвинский некрополь) и Лазаревской церкви на Некрополе XVIII века". В настоящее время они относятся к ведению Государственного музея городской скульптуры.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась в комитет имущественных отношений города с просьбой передать ей в безвозмездное пользование помещения второго этажа в Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры. Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщила ТАСС, что их планируется восстановить и проводить в них богослужения.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил, что на территории Александро-Невской лавры еще остались объекты, которые необходимо передать РПЦ. Глава Минкультуры заверила, что министерство прорабатывает этот вопрос с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.