{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор усилил в Москве антикоронавирусные меры перед Новым годом

Ранее власти города ужесточили меры из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контроль за соблюдением организациями в Москве мер против распространения коронавируса усилят перед новогодними праздниками. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", - сообщили в ведомстве.

Ограничительные меры ужесточили в Москве в ноябре из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, кафе, рестораны и ночные клубы должны быть закрыты с 23:00 до 06:00, ограничивается посещаемость театров, кинотеатров и концертных залов, запрещены почти все массовые мероприятия. Студенты и большинство школьников в столице обучаются дистанционно, работодателей обязали перевести на удаленную работу как минимум 30% сотрудников, а для людей старше 65 лет и еще некоторых категорий горожан действует домашний режим.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Новый год и Рождество - 2021
Журналисты в преддверии Нового года получили от МИД России шапки
На каждом головном уборе с одной стороны изображена сталинская высотка на Смоленской площади, на другой - надпись "Берегите голову!"
Читать полностью