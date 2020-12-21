Роспотребнадзор усилил в Москве антикоронавирусные меры перед Новым годом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контроль за соблюдением организациями в Москве мер против распространения коронавируса усилят перед новогодними праздниками. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", - сообщили в ведомстве.

Ограничительные меры ужесточили в Москве в ноябре из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, кафе, рестораны и ночные клубы должны быть закрыты с 23:00 до 06:00, ограничивается посещаемость театров, кинотеатров и концертных залов, запрещены почти все массовые мероприятия. Студенты и большинство школьников в столице обучаются дистанционно, работодателей обязали перевести на удаленную работу как минимум 30% сотрудников, а для людей старше 65 лет и еще некоторых категорий горожан действует домашний режим.