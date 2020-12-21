Датский парламент поддержал запрет на разведение норок в 2021 году

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Фолькетинг (парламент Дании) проголосовал в понедельник за законопроект, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает агентство Ritzau .

Дания является мировым лидером в области разведения норок. Они занимают третье место в датском животноводстве и ежегодно приносят около €500 млн дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. На 1 139 фермах насчитывается почти 3 тыс. рабочих мест. Теперь ожидается, что на практике вся отрасль исчезнет.

На настоящий момент было забито около 11 млн датских норок. Около 4 млн животных было убито для изготовления меха.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести норковых фермах Дании заразились вызываемым коронавирусом заболеванием.