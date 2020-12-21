Роспотребнадзор вынес предписание о запрете массовых новогодних мероприятий в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области вынесло предписание областному правительству о запрете с понедельника новогодних мероприятий, предполагающих участие большого количества людей, в том числе ярмарок и уличных гуляний. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

"Управление внесло предписание областному правительству запретить с понедельника мероприятия новогодней тематики, которые предполагают участие большого количества людей", - сказал представитель ведомства.

В прошедшую в Калининграде на острове им. Иммануила Канта рядом с кафедральным собором открылась новогодняя ярмарка, работа которой планировалась до 10 января. Решение о вынесении предписания о запрете было принято после проверки ее работы.

Как пояснил журналистам заместитель председателя областного правительства Илья Баринов, при организации работы ярмарки руководством кафедрального собора при согласовании с Министерством культуры и туризма Калининградской области планировалось размещение нестационарных объектов торговли сувенирами, изготовленными калининградскими ремесленниками, чтобы жители региона без посещения помещений магазинов могли приобрести новогодние и рождественские подарки для родных и близких. Это не запрещается региональным постановлением о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. "Из-за высокой популярности острова Канта среди населения и при отсутствии контроля за соблюдением мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции как со стороны руководства кафедрального собора и должностных лиц министерства, так и со стороны предпринимателей, осуществляющих торговлю едой, он превратился в стихийный фуд-корт, что не приемлемо в сегодняшней эпидемиологической ситуации", - сказал он.

По его словам, на место выехали представители региональных властей. "По итогам рабочего выезда с учетом официальной позиции Роспотребнадзора деятельность точек общепита на острове Канта прекращена. Должностные лица привлечены к ответственности", - отметил Баринов, добавив, что областные власти рассматривают возможность организации в муниципалитетах централизованных мест размещения объектов нестационарной торговли сувенирной и прочей новогодней продукцией при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.

Ограничения в регионе

В целях предотвращения распространения инфекции в области сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных путей. Работодатели обязаны перевести на удаленный режим не менее 50% административного персонала, а также всех беременных. Торговым центрам предписано обслуживать посетителей с соблюдением социальной дистанции и обеспечением не менее 25 квадратных метров площади на посетителя. Запрещена работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. В дистанционном режиме продолжают работу все учреждения дополнительного образования, за исключением учреждений физической культуры и спорта. Предприятия общепита работают с 09:00 до 23:00. Массовые мероприятия запрещены.

На общественное обсуждение вынесен ряд дополнительных ограничительных мер, регулирующих, в частности, работу торговых центров, предприятий общепита, школ. Окончательные решения по ним могут быть приняты после 23 декабря.

По данным регионального оперативного штаба, на 21 декабря в области выявлено 15 682 случая заражения новым коронавирусом. Вылечились 12 205 пациентов, умерли 162 человека, остаются под медицинским наблюдением 10 212 человек.