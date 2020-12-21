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Пандемия COVID-19

Эксперт: низкий уровень кальция зафиксировали у 40% пациентов с коронавирусом

Ни у кого из них до этого не было признаков гипокальциемии и дефицита витамина D, отметила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, почти в 40% случаев имели уровень кальция ниже нормы. Об этом в понедельник сообщила член-корреспондент РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни".

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"Мы получили свидетельство о том, что почти 40% пациентов, госпитализированных к нам с коронавирусной инфекцией, а к нам госпитализировались пациенты, в большинстве своем, в тяжелом и среднетяжелом состоянии, имели низкий уровень альбумин скорректированного кальция. Причем ни у одного из них до этого не было зафиксировано ни признаков гипокальциемии, ни акцентов на дефицит витамина D", - сказала Мокрышева. Она добавила, что, согласно ранее полученным данным, в среднем гипокальциемия встречается не более чем у 5-11% россиян.

По ее словам, дефицит витамина D у пациентов с COVID-19 наблюдался в 87% случаев, 8% имели недостаточный уровень, и только 5% госпитализированных имели нормальный уровень витамина D. "Низкая сатурация (насыщение крови кислородом - прим. ТАСС) у пациентов, госпитализированных в наш стационар, ассоциировалась с более низким уровнем витамина D и с более выраженной гиперкальциемией", - добавила Мокрышева.

 

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