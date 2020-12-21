Правительство установило квоты на образование для иностранцев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство России установило квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, получаемое за счет бюджета. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не превышает в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и начиная с 2023 года - 30 тыс. человек", - сообщается в документе.

В июне текущего года Минобрнауки разработало проект постановления правительства, в котором предложило увеличить квоту на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет бюджета до 18 тыс. человек в 2021 году, до 23 тыс. - в 2022 году и до 30 тыс. - в 2023 году. Сообщалось, что реализация данного постановления потребует выделения дополнительных средств из бюджета в объеме 171 млн рублей в 2021 году, 973 млн в 2022 году и с 2023 года - 2,6 млрд рублей ежегодно.

По данным Минобрнауки, в вузах РФ обучается свыше 300 тыс. иностранных граждан из более 170 государств.