В РПЦ хотели бы вернуть из Эрмитажа серебряную раку Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь хотела бы вернуть серебряную раку святого благоверного князя Александра Невского из Государственного Эрмитажа, где эта реликвия хранится с 1922 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС в понедельник сообщил наместник Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, епископ Кронштадтский Назарий.

"Мы не откажемся от того, чтобы эта рака вернулась, потому что она была предназначена как вместилище святых мощей святого князя. И, конечно, это был бы огромный подарок и восстановление некой справедливости. Конечно, эти вопросы ставятся, но они очень сложные, и понятно, что не решаются наскоком, а должны решаться в каких-то компромиссных решениях. Поэтому вопрос ставится, желаем [вернуть], но вопрос сложный", - сказал епископ, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о возвращении святыни в лавру. Он также выразил благодарность коллективу Эрмитажа за обеспечение сохранности раки.

Серебряная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского, изготовленная в XVIII веке, попала в Эрмитаж в советское время после того, как при "изъятии церковных ценностей" ее вскрыли и хотели отправить на переплавку, но по обращению музейных работников она была спасена от уничтожения. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать музейный экспонат в Александро-Невскую лавру. В качестве компромиссного варианта Эрмитаж предложил объявить сбор средств и создать копию, которую отдадут церкви.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил ранее, что специалисты Государственного Эрмитажа при реставрации серебряного надгробия Александра Невского сделают заготовки для создания копии экспоната, которую можно будет передать РПЦ для размещения в Александро-Невской лавре.

Об Александре Невском

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.

Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь. Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга. Величественная гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского была изготовлена по указу императрицы Елизаветы Петровны.