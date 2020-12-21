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Новый год и Рождество - 2021

Журналисты в преддверии Нового года получили от МИД России шапки

На каждом головном уборе с одной стороны изображена сталинская высотка на Смоленской площади, на другой - надпись "Берегите голову!"
© ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в преддверии Нового года продолжил традицию, подарив журналистам символичные подарки.

В разные годы представили мидовского пула получали креативные сувениры, среди которых колокольчики, пазлы и даже кусочки старого шпиля центрального здания дипведомства. В этот раз журналисты получили шапки, предназначенные для "защиты от инфодемии". На каждом головном уборе с одной стороны изображена сталинская высотка на Смоленской площади, на другой - совет "Берегите голову!".

Согласно прилагаемой инструкции белая шапка с помпоном, в равных пропорциях состоящая из "шерстяной ткани международных отношений и акриловых нитей здравомыслия", помогает в "лечении острой дезинформации и профилактике вбросов". В случае обнаружения очередной антироссийской пропаганды в СМИ МИД России с иронией рекомендует надвигать ее на глаза и уши. Шапка также способствует росту "антител к фейкам" и противопоказана при русофобии. А при просмотре брифингов официального представителя МИД России эффект головного убора только усиливается.

На Смоленской площади неоднократно указывали на информационную войну, которая ведется странами Запада в отношении России. В этой связи Москва не раз оперативно опровергала фейки, подтверждая готовность и дальше работать на этом направлении.

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