Трамп сообщил о начале распространения в США вакцины от коронавируса компании Moderna

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник о запуске в стране процесса распространения вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna. Об этом он написал в Twitter , отметив, что начавшийся процесс осуществляется без каких-либо затруднений.

"Распространение вакцины от Moderna уже началось. Распределение [осуществляется] очень гладко", - говорится в сообщении руководителя американской администрации.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США дало разрешение на применение вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, а на прошлой неделе аналогичное разрешение получил препарат от компании Moderna. В январе, как заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар, заявку на регистрацию своей вакцины подаст в управление и компания Johnson & Johnson.

"Мы очень надеемся на то, что к январю у нас будет по меньшей мере три вакцины, а далее еще больше", - сказал Джируар. Он выразил уверенность в том, что к июню следующего года "в Америке у любого, кто захочет сделать прививку, будет [такая] возможность".