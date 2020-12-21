В Нидерландах выявили человека с мутировавшим типом коронавируса

ГААГА, 21 декабря. /ТАСС/. Голландские специалисты установили одного человека в Нидерландах с мутировавшим типом коронавируса, который похож на тот, что был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По его словам, этот тип "напоминает мутировавший тип коронавируса в Великобритании". Власти страны, подчеркнул вице-премьер, изучают, "с кем этот человек находился в контакте, чтобы установить, распространяется ли этот тип далее по Нидерландам".

Де Йонге добавил, что кабинет министров был проинформирован в субботу о новом типе коронавируса, обнаруженном в Великобритании, который может быть более заразным. "Несмотря на то что мутация приводит к более быстрому распространению вируса, она не приводит к более тяжелому течению заболевания, - сказал он. - А разрабатываемые вакцины формируют иммунитет и от этого штамма".

В понедельник группа специалистов, которая дает свои рекомендации правительству Нидерландов, проведет встречу, на которой среди прочего будет обсуждаться необходимость дополнительных мер в связи с обнаружением в Великобритании мутировавшего типа коронавируса. Ранее власти ввели запрет на пассажирское авиасообщение со страной до 1 января. Кроме того, было приостановлено железнодорожное и паромное сообщение. Кабинет министров изучает возможности того, как помочь голландцам, которые не могут вернуться на родину из-за сложившейся ситуации.