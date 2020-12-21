В Госдуме разработают меры ответственности за утечки из регистра сведений о населении

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует в следующем году разработать меры ответственности за нарушение правил обращения с персональными данными, содержащимися в едином федеральном регистре сведений о населении России. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Александр Хинштейн, говоря о планах работы парламентариев на следующий год.

"Работа в этом направлении нами не прекращается. В планах наших на 2021 год разработка инициатив, которые установят ответственность за нарушение обращения с данными, содержащимися в информационном регистре. Потому что опасения общества в первую очередь сводились к тому, что соберут большие данные, эти данные завтра утекут в неизвестном направлении", - сказал Хинштейн.

Ранее парламентарий сообщал о начале совместной работы депутатов с органами исполнительной власти над нормами ответственности за нарушение закона о федеральном регистре сведений о населении РФ. По его словам, необходимо четко прописать санкции за любые попытки нарушить порядок сбора персональных данных и их распространение. Председатель комитета также заверял, что надежность регистра неоднократно протестирует ФСБ, а содержащиеся в нем данные будут храниться в отдельном центре обработки без связи с интернетом.

Президент России Владимир Путин 8 июня подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов.

В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице.