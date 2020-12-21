{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Российские специалисты изучают информацию о новом штамме коронавируса из Великобритании

Ранее Россия приостановила авиасообщение с королевством на неделю

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты контактируют с зарубежными коллегами по вопросам изучения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. "Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян", - добавили в Минздраве.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'

 

Теги
ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
Медики Бурятии получили право без очереди устроить детей в детские сады
В регионе в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях образования числятся 532 ребенка медработников
Читать полностью