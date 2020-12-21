Кировская область получила 26 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных

По данным властей, ранее регион получил 47,5 млн рублей на обеспечение пациентов антибактериальными, противовирусными, жаропонижающими препаратами, а также антикоагулянтами. За месяц лекарства получили 12 500 человек.

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Кировская область получила из резервного фонда правительства РФ дополнительно 26 млн рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"Для обеспечения амбулаторных пациентов с COVID-19 с 2021 года из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно выделено еще 26,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что врачи выписывают пациентам рецепты в единой комплексной информационной системе. Препараты доставляются на дом медицинскими, социальными работниками, волонтерами, а также родственниками пациентов, на которых не наложены карантинные мероприятия.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 21 декабря в регионе выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 4 043 человека, в амбулаторных условиях проходит лечение 13 481 пациент.

В регионе до 14 января запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом работают кафе и рестораны с 06:00 до 23:00, открыты магазины площадью до 800 кв. м, работает сфера услуг и образовательные учреждения, с ограничением - театры, кинотеатры и концертные залы, школьники учатся очно.