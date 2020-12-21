AstraZeneca, РФПИ и Центр им. Гамалеи подписали соглашение о сотрудничестве по вакцинам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Центр им. Гамалеи и фармацевтические компании AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в фонде.

Стороны договорились развивать научные и деловые взаимоотношения, в рамках которых будут изучены возможности совместного использования российской вакцины "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca, ради более стойкой и длительной защиты человека от коронавируса.

Клиническое исследование комбинации вакцины AZD1222 с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" 26-го серотипа начнется в ближайшее время. Компания "Р-Фарм" также выступит одним из спонсоров исследования.

"Схема с применением двух разных аденовирусных векторов для первичной и вторичной иммунизации, являющаяся уникальной и основополагающей разработкой специалистов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, позволяет избежать иммунитета к первому вектору, формирующегося после первой иммунизации, и тем самым повысить эффективность второй инъекции и сформировать долгосрочный иммунитет. В том числе благодаря этой схеме эффективность вакцины "Спутник V" превышает 90%, а против тяжелых случаев заболевания составляет 100%. Среди ведущих вакцин против коронавируса в настоящий момент только "Спутник V" обладает технологией двух различных векторов", - отмечается в сообщении РФПИ.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции, посвященной сотрудничеству британско-шведской AstraZeneca с российской стороной по вакцинам.

"Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он получил регистрацию в России 11 августа, а 21 декабря стало известно, что его зарегистрировали в Белоруссии.