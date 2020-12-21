Кузнецова считает важным диалог между странами о проблемах людей с особенностями развития

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что международный диалог о проблемах людей с особенностями развития помогает решать их проблемы. Такое мнение она высказала в понедельник в ходе круглого стола в ТАСС по теме поддержки и социализации слепоглухих людей в России и мире.

"Тема детей с особенностями развития достаточно часто становится предметом международного диалога, в том числе и с нашими коллегами-омбудсменами <...> Именно обмен лучшими практиками, обмен не просто находками и решениями, а позициями и отношением к этой теме принципиально важен, он двигает вперед решение тех задач, которые стоят перед нами", - сказала Кузнецова.

Также детский омбудсмен обратила внимание на важность развития инклюзивного общества. "Мы говорим о том, что мало строить, мало делать адаптированные здания и реализовывать наукоемкие технологии, которые тоже важны. Важно - открыть доступную среду в своих сердцах. Тогда откроются решения иных проблем и иных вопросов", - добавила Кузнецова.

Она сообщила, что в России более 4 тыс. слепоглухих людей, более 700 из них дети. "В России за последнее время сделаны принципиальные шаги. У нас по указу президента реализуется программа "Десятилетие детства", приняты национальные проекты, внесены изменения в Конституцию РФ, где дети названы приоритетом. Это говорит о том, что тема защиты детства станет одной из топовых в решениях, которые нам еще предстоит принять", - сказала омбудсмен.