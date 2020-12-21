Замглавы Минздрава США не исключил возможность приостановки въезда в штаты из Британии

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут приостановить поездки из Великобритании в США в связи с выявлением в королевстве нового генетического типа коронавируса. Такую возможность помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар допустил в понедельник в эфире телекомпании CNN .

Ему был задан вопрос о вероятности приостановки поездок из Великобритании в США в связи с выявлением в королевстве нового генетического типа коронавируса. "Я считаю, что возможно все. Нам требуется рассматривать все имеющиеся варианты, провести открытое обсуждение среди ученых и выработать наиболее оптимальную рекомендацию", - приводит агентство Reuters слова замминистра. Он информировал, что рабочая группа при Белом доме, сформированная весной этого года действующим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в целях борьбы с коронавирусом, проведет в понедельник совещание по данному вопросу.

Джируар обратил внимание на то, что новый, мутировавший тип коронавируса был выявлен в сентябре. "Это произошло не на прошлой неделе. Вызывает беспокойство то, что этот тип становится доминирующим в Великобритании. Предполагается, что новый тип коронавируса передается более легко. Это может быть правдой, но пока не подтверждено", - отметил адмирал. "Нет пока оснований считать, что данный тип более летален и более опасен, чем обычный коронавирус", - добавил замминистра здравоохранения и социальных служб.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.