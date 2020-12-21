Более 80% новогодних мероприятий в Ростовской области пройдет онлайн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса перенесли в онлайн более 80% новогодних и рождественских мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В связи с действующими в настоящее время санитарно-эпидемиологическими ограничениями в Ростовской области отменено большинство массовых мероприятий. Из 3 тыс. праздничных событий в очной форме пройдет только 545 театральных постановок, остальные торжества переведены в онлайн-режим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в период новогодних праздников обеспечивать безопасность на улицах ежедневно будут более 2 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и представителей общественности.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 47 783, число выздоровевших выросло до 38 427, умерли 1 836 человек. Коэффициент распространения коронавируса составляет 1,03. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.