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Пандемия COVID-19

Власти Испании решили ограничить въезд в страну для путешественников из Великобритании

Решение было принято совместно с Португалией и будет включать усиление контроля на пограничном переходе Гибралтара

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании решило ограничить въезд на территорию страны для путешественников из Великобритании после выявления в Соединенном Королевстве новой мутации коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба испанского кабмина.

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"Правительство решило приостановить с завтрашнего дня [22 декабря] въезд на территорию Испании лиц из Великобритании, за исключением испанских подданных или жителей Испании, - уточнили власти страны. - Решение Испании было принято совместно с Португалией и также будет включать усиление контроля на пограничном переходе Гибралтара". Глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая проинформирует о данном решении британские власти и Еврокомиссию.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение заболевания в юго-восточной части Англии. По словам министра, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. Согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

Теги
ИспанияВеликобританияПандемия COVID-19
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