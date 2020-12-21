Pfizer-BioNTech заявили о готовности начать поставки вакцины сразу после одобрения ЕС

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин заявил о готовности начать поставки первых доз вакцины, разработанной компанией вместе с американским партнером Pfizer, сразу, как только будет получено одобрение Еврокомиссии (ЕК). Его слова приводятся в распространенном в понедельник пресс-релизе фирмы из Майнца.

"Мы готовы начать поставки первых доз вакцины по всему ЕС, как только получим зеленый свет", - отметил Шахин. Он назвал сегодняшний день "особенно личным и эмоциональным" для сотрудников BioNTech. Шахин считает, что препарат поможет в борьбе с "этой разрушительной пандемией".

Ранее в понедельник Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало ЕК одобрить использование вакцины от Pfizer-BioNTech в ЕС. Как ожидается, ЕК рассмотрит рекомендацию уже сегодня.

Компании объявили, что результаты третьего этапа клинических испытаний показали, что эффективность препарата превышает 90%. В Великобритании, Канаде и США вакцина консорциума уже получила разрешение на использование.