Власти Нижегородской области наградили 14 врачей и волонтеров за работу во время пандемии

ТАСС, 21 декабря. Первые почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" получили в понедельник 14 медиков и волонтеров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"21 декабря на Нижегородской ярмарке глава региона Глеб Никитин вручил первые почетные знаки губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции" 14 врачам и волонтерам. Новая награда учреждена по инициативе Глеба Никитина специально для тех, кто внес особый вклад в борьбу с пандемией", - отметили в пресс-службе.

Всего по итогам года власти отметят 100 нижегородцев - 90 медработников и 10 волонтеров. Кроме того, на Нижегородской ярмарке 22 волонтерам вручили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Такие награды получат еще 170 человек.

"Около 2 тыс. волонтеров-нижегородцев с весны развозят лекарства, продукты пожилым, помогают жителям. Еще 1,5 тыс. волонтеров-медиков ежедневно трудятся, оказывая поддержку врачам. Они в очередной раз доказали, что в Нижегородской области живут люди, которые достойны славы своих предков, всегда готовые сплотиться, проявить отвагу и встать на защиту сограждан", - отметил Никитин.

Почетный знак был учрежден в мае 2020 года. Он вручается тем, кто особенно отличился в борьбе с коронавирусом: волонтерам, медицинским работникам и сотрудникам специальных служб.

В Нижегородской области, по данным на 21 декабря, подтверждено 64 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 57 794 человека выздоровели, 1 486 пациентов умерли.