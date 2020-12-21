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Чешское информационное агентство Medium-Orient внесли в реестр СМИ-иноагентов

Это информационное агентство стало 12-м в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минюст России внес чешское информационное агентство Medium-Orient в реестр СМИ-иноагентов.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient ", - сообщается на сайте министерства.

Это информационное агентство стало 12-м в реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, 21 декабря в реестр НКО-иноагентов включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс", автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент".

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