Эксперт заявил об отсутствии данных о большей заразности нового штамма коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Официальных подтверждений, что новый мутировавший штамм коронавируса будет заразнее на 70%, чем нынешний, на данный момент нет. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"На самом деле, это требует доказательств. Повторяю, что данная разновидность штамма выделена еще в ряде стран, кроме Великобритании, и поэтому наблюдения за этой разновидностью генома коронавируса, за которым будут пристально следить во всем мире в ближайшее время, расставят все акценты. <...> Данное свойство о том, что он способен заражать большее число людей, официально не подтверждено никем", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли новый штамм опаснее на 70%.

Горелов пояснил, что если это окажется так, то один человек будет способен заразить до трех человек. "Это не вирус кори, при контакте с которым заболевает 12-18 человек, у коронавируса нет такого эпидемического потенциала, чтобы сравнивать либо с вирусом ветряной оспы, либо с корью", - отметил он.

По словам эксперта, даже в России уже было выявлено около 3% мутаций в геноме коронавируса.

Горелов таже рассказал, что порядка 3% мутаций содержится в геноме коронавируса, при этом они либо не закрепляются в нем, либо не влияют на течение болезни.

"Все мутации, а их было порядка 3% в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не имеют значения для распространения инфекции. А самое главное - для осложнения течения заболевания", - сказал он.

Горелов добавил, что штамм, который недавно выявили в Великобритании, имеет нейтральный характер, и носит, прежде всего, эпидемиологическое значение. "На мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК геномные вируса для того, чтобы выжить и закрепиться в популяции человечества, должны мутировать", - отметил он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса.