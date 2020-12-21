"Своих не бросаем": ТАСС выпустил альбом о возвращении россиян домой во время пандемии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС выпустило книгу-альбом "Своих не бросаем", посвященную возвращению россиян домой из различных стран мира во время пандемии коронавируса.

В издании рассказывается об усилиях российских дипломатов: о масштабах работы говорят цифры вывозных рейсов и доставленных домой граждан, которые приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. В каждом случае речь идет о тысячах россиян, которые смогли попасть на родину благодаря непрерывной работе межведомственной команды.

Всего в книгу, вышедшую тиражом 2 000 экземпляров, вошли истории возвращения россиян из 53 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В альбоме представлено множество фотографий и схем, иллюстрирующих процесс организации и выполнения рейсов. На них запечатлены как сами пассажиры, так и российские дипломаты - сотрудники посольств, а также центрального аппарата МИД РФ, выезжавшие за рубеж в особо сложных случаях. Всего на 224 страницах собраны десятки иллюстраций. Те, кто хочет узнать об этой истории больше, могут воспользоваться QR-кодом, перейти по ссылке и посмотреть посвященный этим событиям документальный фильм, снятый при участии российского внешнеполитического ведомства.

Дипломатическая креативность

Книгу открывает цитата министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ставшая лейтмотивом для всего альбома: "Иногда возвышенно говорят: "Своих не бросаем". Это тот самый случай. Были, конечно, что называется, косяки. Они в отдельных случаях всегда происходят. Когда идет большая работа, где-то, бывает, проявляются недостатки. Я был очень приятно... даже не удивлен. Я знал, что в большинстве своем наши ребята очень отзывчивые, но в целом ряде посольств проявляли такую особую креативность".

Рассказ о вывозных рейсах из каждой страны сопровождается комментариями послов о том, с какими трудностями пришлось столкнуться при оказании помощи соотечественникам. Во многих случаях приводятся истории самих пассажиров, которые делятся своими впечатлениями. Завершают раздел по каждой стране соответствующие заметки ТАСС.

Живые страницы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая участвовала в работе по возвращению россиян, положительно оценила выход такого издания и выразила благодарность агентству за проделанную работу. "Мы благодарны за то внимание, которое журналисты, коллектив агентства уделили беспрецедентному и сложному периоду, в котором находились мы все в связи с оказанием содействия гражданам по возвращению на родину", - сказала она.

"На передовой этой работы оказались российские посольства за рубежом, - отметила официальный представитель МИД РФ. - В этой книге представлен, как мы понимаем, взгляд послов и сотрудников дипломатических и консульских представительств на те проблемы, которые приходилось решать. Также материалы ТАСС, которые мы называем тассовками, стали своеобразной летописью того момента".

Захарова отдельно отметила, что в альбоме предоставлено слово самим гражданам, которые возвращались домой, а книга при этом интерактивная.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. На родину таким образом вернулось более 300 тыс. человек.