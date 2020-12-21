Губернаторы поучаствуют в "Елке желаний" перед заседанием Госсовета 23 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главы российских регионов перед следующим заседанием Государственного совета примут участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Елки с открытками, на которых будут написаны новогодние желания, будут в этом году стоять в каждом регионе, рассказал на брифинге в понедельник помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря.

"У нас будет елочка еще, - заметил Левитин. - Каждый губернатор в своем регионе перед Госсоветом также подойдет к елочке и выполнит те желания ребят, которые ему прислали".

Он вспомнил, что в прошлом году перед заседанием Госсовета была единая "Елка желаний". "Но так как мы вместе не собираемся, у нас такие елки будут во всех субъектах РФ", - добавил помощник президента.

Левитин также принял участие в акции "Елка желаний". Перед брифингом о новом составе Госсовета он выбрал три подписанные детьми открытки с новогодними желаниями и заверил, что все мечты скоро будут исполнены.

Сняв с елки первый сувенир, Левитин прочитал: "Иван Максименко мечтает о детском электромобиле". "Повезло ему", - заметил он. "Давайте еще один, - предложил помощник президента. - Может, девочка попадется, что ж только мальчиков".

Однако и вторая выбранная Левитиным открытка была подписана мальчиком - пожелание на ней оставил Никита, который загадал на Новый год планшет. "Пожалуй, хватит", - засмеялся секретарь Госсовета.

В ответ на предложение выбрать третью открытку помощник президента пошутил: "Считаете? А если это самолет будет?". Но, сняв ее, Левитин заметил: "Классно". Пожелание на ней оставила Ольга, которая мечтает о синтезаторе и микрофоне.

"Так что я поздравляю ребят, - добавил Левитин. - Все будет. До Нового года все мы им подарим".

Об акции

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимают с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.