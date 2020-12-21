Власти КБР объявили 31 декабря выходным днем

"Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 г., лиц, замещающих государственные должности КБР, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой КБР, а также лиц, замещающих в исполнительных органах государственной власти КБР должности государственной гражданской службы КБР и иные должности, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 г. с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом РФ", - гласит текст указа.

Принять такое же решение рекомендовано руководителям исполнительных органов госвласти и органов местного самоуправления. Руководителям организаций, расположенных на территории КБР, предложено рассмотреть возможность организации рабочего времени в таком же графике. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 21 декабря.