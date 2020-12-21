Росатом внедрит систему мониторинга на месте полигона "Красный Бор" после его ликвидации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор - предприятие госкорпорации "Росатом" - разработает систему автоматического мониторинга почвы и воды, которая будет отслеживать изменения на месте полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, который планируется ликвидировать к 2025 году. Автоматическая система позволит оперативно фиксировать возможные проблемы, сообщил журналистам в понедельник директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 17 декабря на ежегодной пресс-конференции, что ответственность за накопленный вред экологии несут органы власти федерального и регионального уровней. Среди таких объектов накопленного вреда президент назвал и полигон "Красный Бор".

"Это, на самом деле, целый комплекс мероприятий, целый комплекс датчиков. То есть, мы будем мониторить потенциальное поступление воды в тело полигона. Также это будет система экологического мониторинга в районе объекта, которая позволит смотреть потенциальные превышения ПДК. Поэтому сейчас эти проектные решения разрабатываются, здесь ориентируемся в том числе на мировой опыт", - сказал он.

Система будет осуществлять автоматический мониторинг показателей. Обычный мониторинг уже давно проводится на полигоне. Когда полигон будет рекультивирован, на его месте появится большой зеленый холм. Система мониторинга позволит оперативно устранять возможные нарушения и следить за состоянием окружающей среды.

Лебедев отметил, что специалисты проводят работы с опережением: были проведены стендовые испытания технологий, по которым жидкие отходы из карт будут переработаны. Это трудная работа, так как точный состав этих отходов только исследуется. Апробация различных технологий идет, в следующем году проектирование работ по этой части будет закончено. "Росатом" принимает во внимание мнение ученых, исследует разные подходы. "Все предложения, поступающие в наш адрес, мы не оставляем без внимания, очень внимательно к ним относимся, рассматриваем", - сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что проектную документацию по второму этапу работ по рекультивации полигона специалисты Федерального экологического оператора разработают в 2021 году. В декабре этого года завершилась разработка проектной документации по первому этапу, проведены инженерные изыскания на полигоне.

О полигоне

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности. Минприроды России заключило госконтракт по проектированию работ по ликвидации полигона с ФГУП "Федеральный экологический оператор" в июне.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", целями которого являются ликвидация опасных хранилищ и свалок, а также создание системы по обращению с опасными отходами, включая строительство к 2024 году семи заводов по их обработке. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II класса опасности вырастет до 65%.