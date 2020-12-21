Беглов: уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге высокий, но контролируемый

"Сейчас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый", - сказал Беглов во время еженедельного обращения к горожанам на "Радио России".

Губернатор сообщил, что на борьбу с эпидемией направлены дополнительные средства. "Почти 430 млн рублей только за последние две недели. Добавили 321 млн на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Это больше, чем получено городом на те же цели из федерального бюджета", - отметил он.

В то же время, по словам Беглова, федеральные средства позволили закупить препараты на период до конца декабря, но число горожан, которые лечатся на дому, не снижается, поэтому "очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать пациентам бесплатные препараты и после Нового года".

Беглов также сообщил, что Петербург получит до конца года 100 тысяч доз вакцины от коронавируса.

"В распоряжение города поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до Нового года планируем получить от Минздрава первую крупную партию 100 тысяч доз. Необходимое оборудование у нас есть. Сейчас центральная фармбаза Петербурга способна принять на хранение одновременно 150 тысяч доз", - сказал губернатор.

По словам Беглова, в городе взят высокий темп подготовки к массовой вакцинации от коронавируса, открыто уже 20 пунктов.

"Первыми прививки делают врачам, учителям, социальным работникам и транспортникам. Первоначально мы планировали открыть 50 пунктов вакцинации "Спутником V" во всех районах города. Откроем гораздо больше - 70 пунктов до конца года", - пообещал он.