Российские школьники собрали 600 тонн макулатуры за две недели акции #БумБатл

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 600 тонн макулатуры для переработки собрали российские школьники за две недели в ходе акции #БумБатл. Об этом сообщает некоммерческая организация "Национальные приоритеты", которая выступила инициатором акции.

"По итогам акции #БумБатл, которая проходила во всех школах страны в период с 25 ноября по 10 декабря, было собрано 604 578 кг макулатуры. 98% бумажного сырья уже направлено на переработку, бумага не окажется на свалках, а будет переработана в новые товары", - говорится в сообщении.

Если переводить эти показатели в условные величины, то российские школьники всего за две недели сэкономили 12 млн л воды, сберегли 600 тыс. кВт электроэнергии, сократили выброс в атмосферу свыше тысячи тонн углекислого газа, а также уберегли от вырубки порядка 12 тыс. деревьев или 120 га леса, что сравнимо с площадью Ботанического сада РАН в Москве, отмечают организаторы.

Тройку лидеров-регионов по количеству собранного сырья возглавила Курская область, школы которой сдали 61 204 кг. Вторую строчку рейтинга заняла Оренбургская область - 59 629 кг, замыкает тройку регионов Тамбовская область с 42 550 кг макулатуры.

По учебным заведениям - больше всего сырья собрали в лицее № 66 Липецка, учащиеся которого сдали более 11 тонн макулатуры. С небольшим отрывом второе место заняла гимназия №3 Белгорода (10 062 кг). Третье место - у средней школы №2 г. Агрыз Татарстана (7 567,2 кг). Школой-лидером в пересчете количества вторсырья на одного учащегося стал Рыбинский детский дом в Ярославской области. Общими усилиями 22 воспитанников и педагогов учреждения было собрано 1 070 кг макулатуры.

"Прежде знакомые с советских времен акции по сбору макулатуры в современном контексте решения экологических задач звучат иначе. На первый план выходит необходимость снижения потока коммунальных отходов и увеличение доли перерабатываемого сырья. С макулатурой это особенно заметно. Также необходимо развивать территориальные схемы обращения с отходами во всех регионах нашей страны, где в приоритете - развитие перерабатывающих производств", - заявил глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.